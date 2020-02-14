Рубль умеренно укрепился к доллару и евро в начале торгов

Доллар и евро немного снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 63,54-63,65 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 63,6 руб. — это на 3,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Курс евро составил 68,94 руб., опустившись на 5 копеек относительно отметки предыдущего закрытия.

Стоимость бивалютной корзины уменьшилась на 4,04 копейки до 66 руб.

Нефть дорожает на фоне ожиданий относительно более глубокого сокращения добычи со стороны ОПЕК+.

К 10:01 мск стоимость апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на 0,02% и составила $56,35 за баррель.

Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в марте на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 0,1% до $51,47 за баррель.