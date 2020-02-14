Многоцелевой самолет "Байкал" пройдет тестирование в Красноярском крае

Красноярский край станет пилотным регионом для эксплуатации новых самолётов "Байкал". Передовые российские разработки презентовали представители авиастроительных компаний на специальном совещании.

Лёгкий многоцелевой самолёт "Байкал" должен прийти на смену устаревшему Ан-2, региональному Ил-114–300 взамен Ан-24 и ряду новых российских вертолётов.

Также, сообщают "Вести Красноярск", Минпромторг России вышел с предложением организовать в красноярском аэропорту станцию техобслуживания магистральных лайнеров "Сухой Суперджет 100" и МС-21. Специалисты считают, что это очень своевременная инициатива, так как в ближайшие пять лет начнется массовое списание старых самолетов, выработавших свой ресурс.