В Подмосковье поймали финансиста ИГ

В Московской области сотрудники ФСБ задержали члена законспирированной ячейки, переправившей для террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России) более 25 миллионов рублей, передает "Интерфакс".

Отмечается, что задержанный — житель Московской области 1986 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье "Содействие террористической деятельности" УК РФ.

Во время обыска по адресу проживания подозреваемого обнаружены средства связи, платежные инструменты и другие вещественные доказательства его противоправной деятельности.