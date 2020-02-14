В России начались продажи кроссовера Skoda Karoq

Skoda Karoq сегодня стартует в России с безальтернативной связкой 150-сильного турбомотора объемом 1,4 л в паре с 8-ступенчатым автоматом и, по всей видимости, передним приводом. Такой кроссовер способен ускориться до 100 км/ч за 8,8 секунд, а расход топлива в смешанном цикле у него составит 6,3 л на 100 км пути.

Продавать Karoq начнут в двух комплектациях - Ambition и Style. Оценен компактный вседорожник в 1 499 000 и 1 673 000 рублей соответственно. Достаточно серьезная стоимость объясняется в том числе и богатством бортового оснащения. Позже будет у Karoq и полноприводная версия с тем же 1,4TSI, но уже с роботом DSG.

Комплектация Ambition подразумевает двухзонный климат-контроль, подогрев передних сидений, зеркал и форсунок стеклоомывателя, круиз-контроль, контрлль давления в шинах, фронтальные и боковые подушки спереди, мультимедийную систему с 8 динамиками, мультируль с кожаной отделкой, задние парктроники, центральный замок, систему курсовой устойчивости и ассистент подъема в гору.

Исполнение Style будет отличаться светодиодными фарами, иным рулем с подогревом, регулировкой поясничного подпора передних кресел, системой бесключевого доступа и функцией SmartLink у мультимедийной системы, а также передними датчиками парковки, боковыми зеркалами с сервоприводом складывания и автозатемнением, и фоновой подсветкой салона.

Кроме того, на этапе старта продаж Skoda по желанию покупателя бесплатно снабдит кроссоверы пакетом опций First Edition. Для версии Ambition в него включат альтернативную обивку сидений, передние парктроники, тонировку задних стекол и поясничные подпоры в передних креслах, а для комплектации Style в пакет войдут тонировка и парковочный ассистент.

В списке многочисленных опций - адаптивный круиз-контроль, контроль слепых зон и полосы движения, сервопривод двери багажника, светодиодные фары, подогрев заднего дивана и лобового стекла, автономный отопитель (54 500 рублей), розетки на 230 В, коленная подушка безопасности водителя, боковые шторки безопасности для обоих рядов сидений, отделка сидений кожей и замшей. Если собрать эти функции в пакеты (кроме автономки), в сумме все это оборудование тянет на сумму около 101 000 рублей.

А вот базовую бюджетную версию Active с атмосферным мотором 1,6 л на 110 л.с. (с МКП или АКП) придется ждать до 4 квартала 2020 года. В Skoda считают, что именно такой Karoq будет самым популярным в России. А стоить она будет менее 1,3 млн рублей.

О конкурентах Karoq в России мы уже рассказывали тут.