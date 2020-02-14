В Перми уволили медбрата, который хвастался в интернете убийствами пациентов

Начальство пермской больницы имени Гринберга уволило сотрудника, который "хвастался" в интернете убийствами пациентов. Медбрат-анестезист ранее признался, что действительно писал подобные сообщения, но все они были выдумкой – убийств на самом деле не было.

Тем не менее региональный минздрав начал проверку. Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова назвала поведение медика недопустимым.

"Это прямое нарушение этики деонтологии. В настоящее время расторгнут трудовой договор с этим сотрудником", – цитирует министра "Интерфакс".

7 февраля на одном из интернет-форумов появились сообщения анонимного автора, который, представившись врачом, рассказал, как отключает тяжелобольных пациентов от аппарата вентиляции легких. Автор также опубликовал фотографию, на которой был заметен его бейдж.

Интернет-пользователи попытались установить личность медработника, но ошиблись: под подозрение попал сотрудник госпиталя для ветеранов войн в Кирове. Правоохранительные органы начали проверку, которая показала: данный медработник сообщения об убийствах не писал, никаких нарушений за ним не числится. Сам он впоследствии записал видеообращение, в котором заявил, что его оклеветали.

Форумчане на этом не остановились и обнаружили еще одного медика, который мог оставить подобные сообщения. Подозрение пало на работника пермской больницы имени Гринберга. Там тоже не выявили фактов умышленного причинения вреда пациентам, но предполагаемого автора сообщений проверили на полиграфе. Тот признался в авторстве постов об убийствах. Детектор лжи показал, что он не врет. Мужчина заявил, что писал на форум, будучи пьяным.