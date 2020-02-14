14 февраля 202012:49 Артем Кол

В Москве очередная сомнительная юридическая контора оставила с носом своих клиентов

В Москве очередная сомнительная юридическая контора оставила с носом своих клиентов

Пришлось пойти на штурм, чтобы вернуть деньги: десятки клиентов одной из юридических фирм ворвались в офис сомнительной конторы, где за щедрое вознаграждение им обещали легкие победы в судах. После оплаты счетов адвокаты полностью теряли интерес к делам. Чем закончилась попытка восстановить справедливость?

Потасовка на лестничной клетке у входа в юридическую компанию ООО "Консультант".

- У меня дома три ребенка голодных остались из-за тебя. А ты меня собираешься ломать?

Пять человек считают, что стали жертвами обмана недобросовестных юристов.

"Они мне предложили представлять интересы в суде, и я с ними заключила договор еще на 66 тысяч. В суд они, конечно, не явились. В суде я была одна, суд я проиграла, составили заведомо ложный иск", — рассказывает потерпевшая — Галина Катихина.

Сотрудники компании "Консультант" обещали Галине быстро решить вопросы с жильем в суде, свою работу оценили в 90 тысяч рублей и даже гарантировали положительный исход дела. Ее уже во второй раз обманывают — предыдущей адвокатской конторе Галина отдала 15 тысяч рублей. Похожая история и у Дмитрия Колесникова, который к юристам пришел оформить положенные льготы.

- Они заверили меня, что это небольшие выплаты, положены больше льготы. Ну, и по ушам "поездили". В итоге я пришел на бесплатную консультацию, мне сказали: мы напишем пять писем в пять инстанций.

В результате этой бесплатной консультации Дмитрий отдал более 100 тысяч рублей. Через месяц понял: все это был обман. Вместе с клиентами фирмы в офис ООО "Консультант" пришел и молодой адвокат, который раскрыл недобросовестную схему коллег.

"Ко мне, например, обратился пенсионер, я ему сразу сказал на своем приеме, что приватизировать квартиру без согласия всех зарегистрированных в квартире лиц невозможно", — рассказал адвокат Иван Кувшинов.

А в фирме "Консультант" заверили пенсионера, что эту проблему опытные адвокаты смогут решить через суд и довольно быстро, только все это будет дорого стоить. Иван уверен: это заведомо ложные обещания со стороны коллег. Они прекрасно знают российские законы, но пользуются правовой безграмотностью и доверчивостью людей.

- Вы исчезли, до вас невозможно дозвониться!

Поняв, что деньги юристы возвращать не собираются, клиенты вызвали полицию и написали заявление о мошенничестве.

Текст: "Вести-Москва"

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