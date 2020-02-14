Госпрограммы льготного кредитования могут продлить

Сейчас в нашей стране действуют две субсидирующих программы, несколько облегчающих покупку новой машины - "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль". Уже имеются прогнозы по поводу того, сколько они продлятся, но в Минпромторге могут увеличить финансирование.

Глава ведомства Денис Мантуров заявил, что в Минпромторге могут рассмотреть вопрос о дополнительных средствах в том случае, если уже выделенные 5 миллиардов рублей закончатся до конца года. Между тем, по ранним прогнозам, средства могут быть исчерпаны уже через месяц, но в ведомстве с этим не согласны.

"У всех расчеты разные: кто-то до марта, кто-то до мая, а кому-то хватит и больше, поэтому здесь вопрос требует дополнительных расчетов и понимания по источникам. Мы, конечно же, заинтересованы в том, чтобы поддерживать автопром, поддерживать программы. Но вопрос всегда упирается в ресурсы. Будем ближе к маю понимать при очередной корректировке, какие у нас будут ресурсы, и в целом у правительства", - цитирует ТАСС заявление Мантурова.

По расчетам Минпромторга, актуальных 5 млрд рублей хватит для того, чтобы в рамках программ господдержки россияне приобрели около 50 тысяч новых автомобилей. В 2019-м на реализацию "Первого автомобиля" и "Семейного автомобиля" в несколько приемов было выделено 9,4 млрд рублей, за счет чего была субсидирована покупка примерно 113 тысяч новых машин.

Что касается прогнозов о скором завершении финансирования, то, по данным "Ведомостей", о том, что срок действия программ закончится уже в марте, нескольких своих дилеров предупредил АвтоВАЗ.