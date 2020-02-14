Трое мужчин избили и изнасиловали женщину в электричке Москва - Тверь

Трое мужчин избили и изнасиловали в электрички 32-летнюю пассажирку. Женщина, обратившаяся в московскую больницу только на следующий день после происшествия, сообщила, что она ехала в электричке Москва — Тверь.

К ней подошли трое мужчин, избили и изнасиловали ее. Очнулась женщина только на следующий день, причем, в Москве, и попросила вызвать скорую.

В больнице у пациентки диагностировали травмы, которые свидетельствуют о насильственных действиях сексуального характера.

При этом как женщина, ехавшая в Тверь, оказалась снова в Москве, она объяснить не смогла, сообщают "Вести. Тверская область".