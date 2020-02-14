Биатлонист Никита Поршнев выступит в спринте на чемпионате мира

В итальянской Антерсельве продолжается чемпионат мира по биатлону. Стали известны имена спортсменов, которые будут представлять сборную России в мужском спринте.

Тренерский штаб сборной России определился с составом на спринт. На старт выйдут Александр Логинов, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Евгений Гараничев. На участие в гонке претендовал также претендовал Эдуард Латыпов, но его решили поберечь до следующих стартов.

Медали в мужском спринте будут разыграны в субботу. Накануне прошла смешанная эстафета, а в пятницу на старт выйдут участницы гонки на 7,5 км.