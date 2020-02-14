14 февраля 202015:21

Озвучены дата и место похорон Алексея Ботяна

ruspekh.ru

Прощание и похороны легендарного разведчика Алексея Ботяна пройдут 17 февраля на Троекуровском кладбище в Москве.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в пресс-службе государственного-бюджетного учреждения "Ритуал". Сообщается, что прощание с Героем России начнется в 11 часов 30 минут, а похоронят военного разведчика на Аллее Героев кладбища.

Алексей Николаевич родился 10 февраля 1917 года в Виленской губернии Российской империи. Встретил Вторую мировую войну в 1939 году командиром зенитной пушки в польской армии. Под Варшавой его орудие сбило три самолёта Junkers.

В октябре 1939-го, когда восточные районы Польши заняли советские войска, стал гражданином СССР, преподавал в начальной школе.

В 1940 году направлен на службу в органы НКВД СССР, в 1941 году окончил разведывательную школу. В июле 1941 года зачислен в состав Отдельной мотострелковой бригады особого назначения, подчинявшейся четвёртому управлению НКВД СССР (начальник управления — Павел Судоплатов).

В ноябре 1941 года в качестве командира разведывательно-диверсионной группы переброшен за линию фронта. Участвовал в обороне Москвы.

В 1942 году направлен в глубокий тыл врага в западные районы Украины и Белоруссии. Действовал там как самостоятельно, так и в составе крупных партизанских отрядов. Был заместителем по разведке командира партизанского соединения Героя Советского Союза Виктора Карасёва.

Под его непосредственным руководством проведена операция по взрыву немецкого гебитскомиссариата в городе Овруч Житомирской области Украинской ССР, когда там находилась инспекция из Германии. В результате этой операции 9 сентября 1943 года уничтожено 80 гитлеровских офицеров. За эту операцию Алексей Ботян был представлен к званию Героя Советского Союза, но награды тогда не получил.

Принимал участие в "рельсовой войне" — уничтожении коммуникаций и линий связи в тылу противника, затем в составе партизанской группы прошел с боями по территории Украины, Белоруссии, Польши и Чехословакии.

В январе 1945 года "лейтенант Алеша" (так прозвали Ботяна местные жители) совершил то, что он считал главным достижением своей жизни. Ему удалось узнать о замысле фашистов подорвать плотину водохранилища на реке Дунаец. Разлившаяся вода должна была остановить наступление советских войск, затопив и разрушив при этом Краков. Группа Ботяна сумела взорвать склад взрывчатки в Ягеллонском замке, сорвав эти планы.

После войны Алексей Николаевич остался работать во внешней разведке в качестве разведчика-нелегала.

10 мая 2007 года полковнику в отставке Ботяну Путин присвоил звание Героя России "за мужество и героизм, проявленные в ходе освобождения польского города Кракова и предотвращению уничтожения его немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов".

Скончался 13 февраля 2020 года, на 104-м году жизни.

Стал одним из прообразов "Майора Вихря" – главного героя трехсерийного художественного фильма, снятого в 1967 году кинорежиссером Евгением Ташковым по одноименному роману писателя Юлиана Семенова.

Сейчас

15:13

В Алеппо сбит сирийский вертолет

15:08

Ми-8 рухнул сразу после взлета на Ямале

14:42

Артамонов стал сенатором

13:28

Лукашенко заявил, что в интеграции "нет ничего плохого"

12:57

Песков разоблачил вранье про Патрушева и Зеленского

12:23

Правительство разработало меры по улучшению лечения рака

12:15

Президент распорядился начать подготовку к голосованию по изменениям в Конституцию

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Ми-8 рухнул сразу после взлета на Ямале

Ми-8 рухнул сразу после взлета на Ямале

23 минуты назад
В Алеппо сбит сирийский вертолет

В Алеппо сбит сирийский вертолет

16 минут назад
Поправки в Конституцию: Песков ответил на вопрос о голосовании в выходной

Поправки в Конституцию: Песков ответил на вопрос о голосовании в выходной

1 час назад
Появились подробности жестокого двойного убийства на территории ЯНАО и ХМАО. Видео

Появились подробности жестокого двойного убийства на территории ЯНАО и ХМАО. Видео

15 минут назад
Юлия Ковальчук рассказала, как на заре карьеры ее спасала от голода Жанна Фриске

Юлия Ковальчук рассказала, как на заре карьеры ее спасала от голода Жанна Фриске

12 минут назад
Онищенко объяснил, почему в России нет эпидемии ВИЧ

Онищенко объяснил, почему в России нет эпидемии ВИЧ

1 час назад
Подарок ко Дню святого Валентина: "Лёд 2" вышел в прокат

Подарок ко Дню святого Валентина: "Лёд 2" вышел в прокат

1 час назад
Трое мужчин избили и изнасиловали женщину в электричке Москва - Тверь

Трое мужчин избили и изнасиловали женщину в электричке Москва - Тверь

51 минута назад
Нет доказательств, что я заразна: "коронавирусная беглянка" готовится к суду

Нет доказательств, что я заразна: "коронавирусная беглянка" готовится к суду

17 минут назад
Песков разоблачил вранье про Патрушева и Зеленского

Песков разоблачил вранье про Патрушева и Зеленского

2 часа назад
Мишустин: правительство разработало меры по улучшению лечения онкологии

Мишустин: правительство разработало меры по улучшению лечения онкологии

3 часа назад
Лукашенко заявил, что в интеграции "нет ничего плохого"

Лукашенко заявил, что в интеграции "нет ничего плохого"

1 час назад
На даче бывшего прокурора Северной Осетии нашли труп его гражданской жены

На даче бывшего прокурора Северной Осетии нашли труп его гражданской жены

5 часов назад
Нужна помощь: Андрюшу Стреченя спасет операция на сердце

Нужна помощь: Андрюшу Стреченя спасет операция на сердце

10.02.2020 09:00
Озвучены дата и место похорон Алексея Ботяна

Озвучены дата и место похорон Алексея Ботяна

9 минут назад
Артамонов стал сенатором

Артамонов стал сенатором

35 минут назад
Песков напомнил Зеленскому о "выборе в сторону мечты"

Песков напомнил Зеленскому о "выборе в сторону мечты"

38 минут назад
Новейший десантный корабль испытал системы высадки боевой техники

Новейший десантный корабль испытал системы высадки боевой техники

1 час назад
Большинство американцев назвали работу Байдена-младшего на Украине неуместной

Большинство американцев назвали работу Байдена-младшего на Украине неуместной

1 час назад
Погода выходных: готовимся к весне

Погода выходных: готовимся к весне

1 час назад
Госпрограммы льготного кредитования могут продлить

Госпрограммы льготного кредитования могут продлить

1 час назад
Смартфон лишил алиби хитроумного вора из Югры

Смартфон лишил алиби хитроумного вора из Югры

1 час назад
Саночники Александр Денисьев и Владислав Антонов – чемпионы мира в спринте двоек

Саночники Александр Денисьев и Владислав Антонов – чемпионы мира в спринте двоек

1 час назад
Москва уверена, что Анкара обеспечит безопасность россиян

Москва уверена, что Анкара обеспечит безопасность россиян

1 час назад
Миллионы рублей присвоило руководство школы-интерната в Тверской области

Миллионы рублей присвоило руководство школы-интерната в Тверской области

1 час назад
Азат Кадыров назначен заместителем министра спорта

Азат Кадыров назначен заместителем министра спорта

1 час назад
"Призрак" неизвестного вида человека был обнаружен в ДНК жителей Западной Африки

"Призрак" неизвестного вида человека был обнаружен в ДНК жителей Западной Африки

2 часа назад
Фигуристка Бетина Попова завершила карьеру

Фигуристка Бетина Попова завершила карьеру

2 часа назад
В Перми уволили медбрата, который хвастался в интернете убийствами пациентов

В Перми уволили медбрата, который хвастался в интернете убийствами пациентов

2 часа назад
Астронавт Кристина Кук опубликовала трогательное видео встречи с собакой

Астронавт Кристина Кук опубликовала трогательное видео встречи с собакой

2 часа назад
Hyundai привезет в Женеву концептуальный спортседан на электротяге

Hyundai привезет в Женеву концептуальный спортседан на электротяге

2 часа назад
Скандал вокруг Романа Полански оставил премию "Сезар" без киноакадемиков

Скандал вокруг Романа Полански оставил премию "Сезар" без киноакадемиков

2 часа назад
Гарвард и Йель обязали отчитаться о подарках из России и Китая

Гарвард и Йель обязали отчитаться о подарках из России и Китая

2 часа назад
Сингапур ожидает серьезного урона из-за вспышки коронавируса

Сингапур ожидает серьезного урона из-за вспышки коронавируса

2 часа назад
Российские саночники пробились в финал в спринте чемпионата мира.

Российские саночники пробились в финал в спринте чемпионата мира.

2 часа назад
В Волгограде мужчина с шашкой проломил голову бывшему мужу своей супруги. Видео

В Волгограде мужчина с шашкой проломил голову бывшему мужу своей супруги. Видео

2 часа назад
В Москве очередная сомнительная юридическая контора оставила с носом своих клиентов

В Москве очередная сомнительная юридическая контора оставила с носом своих клиентов

2 часа назад
Новым президентом КХЛ избран Алексей Морозов

Новым президентом КХЛ избран Алексей Морозов

2 часа назад
Уехали насовсем: принц Гарри и Меган Маркл закрыли свой офис в Букингемском дворце

Уехали насовсем: принц Гарри и Меган Маркл закрыли свой офис в Букингемском дворце

3 часа назад
Названы места с самыми большими популяциями женихов и невест

Названы места с самыми большими популяциями женихов и невест

3 часа назад
"Агент КГБ Сандерс, просыпайтесь!": пранкеры разыграли кандидата в президенты США

"Агент КГБ Сандерс, просыпайтесь!": пранкеры разыграли кандидата в президенты США

3 часа назад
Сбербанк опроверг сообщения об утечке данных клиентов

Сбербанк опроверг сообщения об утечке данных клиентов

3 часа назад
Беспилотные КАМАЗы выйдут на дороги общего пользования

Беспилотные КАМАЗы выйдут на дороги общего пользования

3 часа назад
Количество жертв ДТП в Тамбовской области возросло до шести человек

Количество жертв ДТП в Тамбовской области возросло до шести человек

4 часа назад
Однажды таяние льдов подняло уровень моря на 4 метра. Будет ли повторение?

Однажды таяние льдов подняло уровень моря на 4 метра. Будет ли повторение?

4 часа назад
В пробах боксера Кушиташвили обнаружены следы кокаина

В пробах боксера Кушиташвили обнаружены следы кокаина

4 часа назад
В Подмосковье поймали финансиста ИГ

В Подмосковье поймали финансиста ИГ

4 часа назад
Решетова и Тимати впервые показали лицо сына

Решетова и Тимати впервые показали лицо сына

4 часа назад
Пеле опроверг слухи о своей депрессии

Пеле опроверг слухи о своей депрессии

4 часа назад
Вести.net: лидером главного мобильного фоторейтинга стал смартфон Xiaomi

Вести.net: лидером главного мобильного фоторейтинга стал смартфон Xiaomi

4 часа назад
Найден способ продолжить получать обновления Windows 7

Найден способ продолжить получать обновления Windows 7

5 часов назад
Зарегистрирован российский тест на коронавирус

Зарегистрирован российский тест на коронавирус

5 часов назад
Путин распорядился увековечить память Лужкова

Путин распорядился увековечить память Лужкова

6 часов назад
Задержан чиновник, разрешивший построить отели на берегу Байкала

Задержан чиновник, разрешивший построить отели на берегу Байкала

6 часов назад
Новые материалы сайта "Путин. 20 лет": ЧМ по футболу, открытие Крымского моста и Сирия

Новые материалы сайта "Путин. 20 лет": ЧМ по футболу, открытие Крымского моста и Сирия

13 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку