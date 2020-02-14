Озвучены дата и место похорон Алексея Ботяна

Прощание и похороны легендарного разведчика Алексея Ботяна пройдут 17 февраля на Троекуровском кладбище в Москве.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в пресс-службе государственного-бюджетного учреждения "Ритуал". Сообщается, что прощание с Героем России начнется в 11 часов 30 минут, а похоронят военного разведчика на Аллее Героев кладбища.

Алексей Николаевич родился 10 февраля 1917 года в Виленской губернии Российской империи. Встретил Вторую мировую войну в 1939 году командиром зенитной пушки в польской армии. Под Варшавой его орудие сбило три самолёта Junkers.

В октябре 1939-го, когда восточные районы Польши заняли советские войска, стал гражданином СССР, преподавал в начальной школе.

В 1940 году направлен на службу в органы НКВД СССР, в 1941 году окончил разведывательную школу. В июле 1941 года зачислен в состав Отдельной мотострелковой бригады особого назначения, подчинявшейся четвёртому управлению НКВД СССР (начальник управления — Павел Судоплатов).

В ноябре 1941 года в качестве командира разведывательно-диверсионной группы переброшен за линию фронта. Участвовал в обороне Москвы.

В 1942 году направлен в глубокий тыл врага в западные районы Украины и Белоруссии. Действовал там как самостоятельно, так и в составе крупных партизанских отрядов. Был заместителем по разведке командира партизанского соединения Героя Советского Союза Виктора Карасёва.

Под его непосредственным руководством проведена операция по взрыву немецкого гебитскомиссариата в городе Овруч Житомирской области Украинской ССР, когда там находилась инспекция из Германии. В результате этой операции 9 сентября 1943 года уничтожено 80 гитлеровских офицеров. За эту операцию Алексей Ботян был представлен к званию Героя Советского Союза, но награды тогда не получил.

Принимал участие в "рельсовой войне" — уничтожении коммуникаций и линий связи в тылу противника, затем в составе партизанской группы прошел с боями по территории Украины, Белоруссии, Польши и Чехословакии.

В январе 1945 года "лейтенант Алеша" (так прозвали Ботяна местные жители) совершил то, что он считал главным достижением своей жизни. Ему удалось узнать о замысле фашистов подорвать плотину водохранилища на реке Дунаец. Разлившаяся вода должна была остановить наступление советских войск, затопив и разрушив при этом Краков. Группа Ботяна сумела взорвать склад взрывчатки в Ягеллонском замке, сорвав эти планы.

После войны Алексей Николаевич остался работать во внешней разведке в качестве разведчика-нелегала.

10 мая 2007 года полковнику в отставке Ботяну Путин присвоил звание Героя России "за мужество и героизм, проявленные в ходе освобождения польского города Кракова и предотвращению уничтожения его немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов".

Скончался 13 февраля 2020 года, на 104-м году жизни.

Стал одним из прообразов "Майора Вихря" – главного героя трехсерийного художественного фильма, снятого в 1967 году кинорежиссером Евгением Ташковым по одноименному роману писателя Юлиана Семенова.