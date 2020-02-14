В Алеппо сбит сирийский вертолет

Вертолет Вооруженных сил Сирии сбит на западе провинции Алеппо. Предположительно, в него попала зенитная ракета, запущенная с позиций оппозиции, пишет агентство "Интерфакс".

Это уже не первый подобный инцидент на этой неделе. 11 февраля в районе города Саракиб, что в провинции Идлиб, оппозиция уничтожила армейский Ми-8. Экипаж погиб.