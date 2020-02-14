Дерипаска: дело против меня – это нарушение прав человека

Олег Дерипаска назвал голословными обвинения Минфина США в том, что он якобы отмывал деньги.

Против российского миллиардера были введены персональные санкции в 2018 году. Он добивается их снятия в американском суде, утверждая, что преследование несправедливо и незаконно.

В Financial Times был опубликован ответ OFAC (управления по контролю за иностранными активами Минфина США) адвокатам Дерипаски. В письме были перечислены шесть пунктов, причем все с формулировкой "согласно сообщениям" и без источника информации. Так, например, сообщается, что в 2016 году Дерипаска "был идентифицирован как одно из лиц, которые владеют активами и отмывают денежные средства в интересах президента России Владимира Путина".

По словам Дерипаски, письмо OFAC "состоит из голословных обвинений и полного бреда", слухов и сплетен. У американского Минфина нет и никогда не было оснований для введения санкций.