Федерация бокса пожизненно дисквалифицировала Кушиташвили

Федерация бокса России пожизненно дисквалифицировала двукратного чемпиона России Георгия Кушиташвили, в анализах которого найдены следы кокаина. 24-летний спортсмен обвиняется в хранении наркотиков и нанесении побоев сотруднику Росгвардии.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев подтвердил информацию о пожизненной дисквалификации Кушиташвили. При этом Кремлев сказал РИА Новости, что федерация поможет оступившемуся спортсмену. "Если человек оступился, это не значит, что надо его уничтожать. Мы не будем бросать Кушиташвили, мы не отказываемся от него. Ведь это наш боксер. Когда он завоевывал медали, мы же радовались, а сейчас мы не будем от него отказываться. Мы будем проводить большую воспитательную работу с ним, чтобы исправить человека".

Умар Кремлев уверен, что Кушиташвили могли подставить. "Как можно подставить, если в крови было найдено вещество? Да, всякое бывает, но это из серии глупостей. Тем более, у него при себе нашли эти вещества, потом в крови нашли. Нужно принимать жесткие меры, чтобы другим неповадно было",