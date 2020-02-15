Чемпионат Испании. "Валенсия" спаслась в игре с "Атлетико"

Матчем в Валенсии между местным клубом одноименного названия и мадридским "Атлетико" стартовала программа 24-го тура испанского высшего футбольного дивизиона. "Матрасники" приехали в гости не шутки шутить, и дважды вели в счете (1:0 и 2:1), однако команда Дениса Черышева отыгралась – 2:2.

Счет открыл мадридист Льоренте на 15-й минуте. За 5 минут до конца первого тайма Габриэл Паулиста восстановил равновесие, но почти тут же Томас забил в ворота хозяев второй мяч – "гол в раздевалку". Во второй половине игры на исходе часа Конгдобиа снова сделал счет равным и большего соперники не добились. Россиянин Черышев отыграл 80 минут и был заменен из-за повреждения.