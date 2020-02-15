Чемпионат Англии. "Вулверхэмптон" и "Лестер" голов не забили

В английской футбольной премьер-лиге стартовала программа 26-го тура. Идущий на 9-м месте в таблице "Вулверхэмптон" принимал на домашней арене "Лестер", который замыкает тройку лидеров после грандов "Ливерпуля" и "Манчестер Сити". Соперники очень хотели забить, но матч завершился нулевой ничьей.

После затяжной разведки команды постарались максимально обострить игру, и в середине матча встречно давление достигло апогея. В результате судья Майк Дин в течение короткого времени дал четыре предупреждения, чтобы охладить страсти. Тем не менее, на 76-й минуте хавбек гостей Чоудури получил второй "горчичник" и был удален с поля. Но даже численный перевес не позволил "волкам" забить.

После ничьей 0:0 "Лестер" на очко приблизился к "МанСити", а "вулвз" даже на время поднялись на 7-е место, дающее в будущем сезоне право играть в еврокубках. Но, скорее всего, конкуренты "Вулверхэмптона", у которых матч в запасе, постараются отобрать у "волков" эту позицию в играх уикенда.