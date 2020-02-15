Вольная борьба. Золото Воробьевой и еще три медали россиянок

В столице Италии завершился чемпионат Европы по вольной борьбе среди женщин. В его заключительный день россиянка Наталья Воробьева победила в весе до 72 кг. Наша Инна Тражукова завоевала в своей весовой категории серебро, Стальвира Оршуш и Мария Кузнецова – бронзу.

Воробьева в финале была сильнее опытной немки Марии Зельмайер. Бронзу разделили в этом весе Каталина Аксенте (Румыния) и Алина Бережная (Украина). Тражукова в категории до 62 кг проиграла в финале украинке Юлии Ткач. Оршуш взяла бронзу в весе до 53 кг, где чемпионкой стала Ванесса Колодинская из Белоруссии. Кузнецова заняла 3-е место в весе до 65 кг. Здесь лучшая Элис Манолова (Азербайджан).