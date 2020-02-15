Самосвал разорвало на две части после ДТП на трассе в Крыму. Видео

Самосвал лишился кузова после столкновения с мостом в Крыму. Момент аварии, произошедшей днем в минувшую пятницу, 14 февраля, попал на видео.

Водитель не обратил внимания на то, что у его автомобиля поднят кузов. Невнимательность обернулась аварией – грузовик задел строящийся мост и поехал дальше, оставив на месте столкновения оторванную часть конструкции.

Как сообщают СМИ, в результате необычного ДТП никто не пострадал.