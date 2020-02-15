В Мюнхене Лавров объяснил предложение Путина

Предложение президента России Владимира Путина о саммите пятерки постоянных членов Совбеза ООН не предполагает создание "закрытого клуба особенных стран" – такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров. Принимавший участие в форуме "Примаковские чтения", Лавров на полях Мюнхенской конференции по безопасности рассказал, что в конце января президент Путин предложил "подумать о саммите" постоянных членов Совета безопасности ООН. Не потому, что это закрытый клуб особенных стран, но потому что они, как основатели Организации объединенных наций несут особую ответственность за все, что происходит в сфере международной безопасности.

Предложение, прозвучавшее во время выступления в Иерусалиме на международном форуме "Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом", остается в силе, добавил Лавров. Тогда Владимир Путин предложил организовать саммит России, КНР, США, Франции и Великобритании для обсуждения самых серьезных мировых проблем.

Также Лавров уверен, что попытки остановить или замедлить процесс развития многополярности не будут иметь результата. В качестве доказательства он привел статистику Международного валютного фонда. Она демонстрирует, что ВВП стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) уже превышает ВВП "большой семерки" (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония).

Глава российского внешнеполитического ведомства подверг критике других участников Мюнхенской конференции по безопасности критики. Он считает, что некоторые участники мероприятия использовали конференцию как площадку для озвучивания громких заявлений для заголовков, а не место выработки конкретных решений. Так министр обороны США Марк Эспер объявил новую холодную войну против Китая, другие говорили, что на этой конференции необходимо выработать подход в ответ на "китайский и российский вызовы". По мнению министра, это главный недочет таких мероприятий.