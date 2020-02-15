15 февраля 202021:21 Евгений Решетнев

Мюнхенская конференция: успехи России отметили, Украину подзабыли

Мюнхенская конференция: успехи России отметили, Украину подзабыли

15 февраля — ключевой день, как его называли раньше, "семейного сбора" Запада — ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности, той самой, где свою знаменитую мюнхенскую речь произнес Владимир Путин. Открывал конференцию президент страны-хозяйки ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

"Год от года мы добиваемся главной цели международного сотрудничества — мира во всем мире. И наш ближайший союзник Соединенные Штаты Америки при нынешнем правительстве отвергает даже идею международного сообщества. Как будто отношение "каждый сам за себя" может функционировать в мировой политике", — отметил Штайнмайер.

В прошлом году сами участники Мюнхенской конференции назвали ее "реквием по Западу". Естественно, списывать Запад нельзя и попросту опасно, но Европа явно задумалась, как быть дальше. Какие настроения в Мюнхене сегодня и как теперь там принимают делегацию из России во главе с Сергеем Лавровым?

Традиционный доклад к открытию конференции на 100 страницах с иллюстрациями и графиками на этот раз озаглавлен неологизмом "беззападность". И в этом его авторы видят главную угрозу. Влияние западных стран на международной арене сокращается, Россия, наоборот, наращивает влияние. Но что еще страшнее, беззападность подтачивает сам Запад изнутри. Имеется в виду кризис в Европе либеральных ценностей, которые многих европейцев теперь не устраивают.

Обложка этого доклада с зажженным фаером оказалась пророческой. В баварской столице ночью заполыхали сотни таких же. Протестующие дрались с полицейскими. Ночью по Мюнхену маршировали антифашисты. Хотя гораздо чаще внутри Евросоюза звучат голоса обвиняющие правительства в том, что они совершают медленный суицид, открывая двери для мигрантов, создавая почву для исламизации. Эти же голоса призывают строить заборы, укреплять границы, забыть о политкорректности и правах меньшинств.

"Падает авторитет Запада. Падает его доля в экономическом развитии мира. Существует разобщенность. Запад проигрывает и не видит четко мир таким, как он есть. А мир стал многополярным", — отметил посол РФ в Великобритании Александр Яковенко.

На конференции — череда выступлений лидеров государств. Президент Германии Штайнмайер, канадский премьер Трюдо, австрийский канцлер Курц, французский президент Макрон, с которым тут заочно еще до его приезда дискутировали многие. В первую очередь с его планом выстраивания стратегического диалога с Россией, а в Мюнхене он эту свою идею даже несколько развил.

"У нас накопились замороженные конфликты, система недоверия, конфликты в области кибербезопасности, санкции, которые абсолютно ничего не изменили в России. Я не предлагаю их снять, я только констатирую. Наши санкции и контрсанкции стоят нам, европейцам, так же дорого, как и для России, для результата, который не является слишком позитивным", — считает президент Франции.

Впервые на Мюнхенской конференции — украинский президент Зеленский. Хотя его страна на этот раз в Мюнхене почти не обсуждается. Зеленскому даже забывают выдать микрофон.

Перед этим украинский президент заявил, что хочет провести в октябре местные украинские выборы и в Крыму с Донбассом. Но при этом не готов общаться с руководством ДНР и ЛНР. Но нардепу Рады Гончаренко выступление Зеленского не понравилось, ведь он ни разу не назвал Россию "агрессором".

Россию в Мюнхене представляет Сергей Лавров. У него — одна двустороння встреча за другой: с премьером Греции, с главой МИД Хорватии, с президентом иракского Курдистана, с генсеком НАТО, с президентом и министром иностранных дел Германии. С турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, который заверил, что в его стране приняты все необходимые меры для безопасности российского посольства, в адрес которого поступали угрозы после последних событий в Сирии.

"У нас с Турцией очень хорошие отношения. Это не означает, что мы должны во всем соглашаться. Я вообще считаю, что полного согласия не может быть ни по одной проблеме в отношениях между любыми двумя странами. Если такое присутствует, то это уже немножко напоминает давление, в результате которого такое согласие и проистекает", — отметил глава российского МИД.

Выступая с главной трибуны конференции, Лавров предлагает Западу перестать культивировать фантом "российской угрозы", а лучше вспомнить о том, что нас объединяет, восстановив взаимное доверие.

"Президент России предлагает начать такой разговор в формате встречи глав государств — постоянных членов Совета Безопасности ООН. Подчеркну: речь не идет о создании еще одного "закрытого клуба", где кулуарно будут решаться судьбы человечества. Наша идея в том, чтобы "пятерка" государств, которые по Уставу ООН несут особую ответственность за поддержание международного мира и безопасности, проявила политическую волю и подготовила рекомендации в интересах оздоровления всей атмосферы международного общения, восстановления доверия между его участниками", — заявил Сергей Лавров.

Французский президент эту идею уже поддержал. Не исключено, что ее же Лавров обсуждал и в ходе закрытой встречи с Майклом Помпео. Американский госсекретарь вышел от Лаврова в коридор и громко произнес: "Удачи".

Был в Мюнхене и бывший госсекретарь Джон Керри.

- Вы согласны с выводами о растущей роли России в мире?

- Очевидно, что Россия играет возрастающую роль. В слишком многих местах — негативную, я полагаю. Но я понимаю, что происходит. И я надеюсь, что дипломатия может сплотить страны, когда весь мир отчаянно ищет реальные шаги по решению наших общих проблем, — сказал Керри.

Без особого удовольствия в мюнхенском докладе отмечаются международные успехи России. Только за последний год — возврат в Совет Европы, продажа стране НАТО, Турции, комплексов ПВО, закрепление статуса влиятельного брокера на Ближнем Востоке. Вспомнили и про недавние военно-морские учения, которые Россия провела совместно с Китаем и Ираном в северной части Индийского океана и Османском заливе.

"Мы будем сохранять наилучшие отношения с Россией и Китаем. Мы продолжим очень хорошее сотрудничество. Ничто не поменяется. Я говорю это не специально для российского телевидения. Я говорю это для всех телеканалов из разных регионов. Тут много камер из Евросоюза. Это сербская политика, и она приносит нам хорошие результаты", — отметил президент Сербии Александр Вучич.

"Я не раз говорил, что сильная Россия нужна не только России, но и нам всем", — подчеркнул президент Молдавии Игорь Додон.

56-я конференция в Мюнхене проходит под знаком рефлексии европейцев, копания в собственных просчетах. Они фактически признают провал политики в Ливии, да и во всем регионе. Вот, например, карта со всеми очагами нестабильности в Северной Африке. Со времен "арабской весны" количество бунтов, протестов и восстаний выросло как минимум в два раза. Но тревожит Запад в первую очередь то, что теперь туда возвращаются не они, а Россия.

- Ваши высказывания по Сирии не убеждают. Как будет Россия гарантировать суверенитет Сирии? – спросили Сергея Лаврова.

- Сразу скажу, потому что это вопрос простой. Мы делаем то, что мы делаем в Сирии, не для того, чтобы вас убеждать. Вы — журналист, как я понимаю, вы имеете полное право составлять картину происходящего, как вы ее понимаете. Мы делаем на то, что требует резолюция 2254. А она, помимо прочего, гарантирует суверенитет и территориальную целостность Сирийской Арабской Республики, — ответил глава российского МИД.

Конференция преодолевает экватор, в отель несут коробки с пиццей. Сыплются "молнии" информагентств. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявляет: Альянс не собирается сокращать свой контингент в Афганистане, выдвигая условия "Талибану" (запрещено в РФ). По дороге к машине у Столтенберга спросили про грядущие натовские учения "Защитник Европы-2020". "Это важные учения", — отметил он.

На крупнейшие учения Альянса за 25 лет соберут 40 тысяч военных. Маневры должны пройти в Восточной Европе и Грузии, вблизи российских границ. Германия станет главным логистическим узлом. В немецкой партии левых назвали эти учения отвратительным политическим сигналом в адрес России.

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