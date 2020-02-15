Россиянин Садулаев завоевал золото чемпионата Европы по вольной борьбе

Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев завоевал золотую медаль в весовой категории до 97 килограммов на чемпионате Европы, который проходит в итальянском городе Рим.

В финале соревнований 23-летний Садулаев победил 34-летнего Альберта Саритова из Румынии со счетом 6:0. Бронзовые медали достались итальянцу Абрааму Коньедо и грузину Элизбару Одикадзе.

Таким образом, Садулаев стал четырехкратным чемпионом Европы (2014, 2018, 2019, 2020). Помимо этого, на его счету золото Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, а также он четырежды первенствовал на чемпионатах мира (2014, 2015, 2018, 2019).

Также золотые медали чемпионата Европы завоевали Азамат Тускаев (весовая категория до 57 кг) и Курбан Шираев (до 65 кг), а серебро взял Магомед Рамазанов (до 79 кг).