На прихожан храма в столице напал мужчина с ножом

В храме святителя Николая Чудотворца в Москве мужчина напал с ножом на прихожан, есть раненые. По сообщению "Интерфакса" со ссылкой на информированный источник, во время службы в храм на улице Бакунинской в Басманном районе столицы ворвался мужчина и напал на прихожан возле алтаря.

Ранены двое мужчин, самого нападавшего задержали очевидцы еще до прибытия полиции, сообщили ТАСС в МВД России. По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, это 26-летний житель Липецкой области. По сообщению телеграм-канала "112", его зовут Ефим Ефимов.

Пострадавших направили в медучреждения для оказания им медицинской помощи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении подозреваемого.