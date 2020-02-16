Снаряд в посылке: московский сортировочный центр работает штатно

В Москве сортировочный центр при Казанском вокзале вернулся в нормальный режим работы. Ранее в воскресенье служба безопасности "Почты России" нашла в одной из посылок снаряд времен Великой Отечественной войны. Специалисты определили, что в опасной находке не было взрывателя, пишет ТАСС

Полицейские уже разыскивают отправителя и получателя взрывоопасного груза.