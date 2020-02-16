Смена крена, пожелание Помпео и украинский фактор: Захарова – о Мюнхенской конференции

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" прокомментировала итоги Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам Захаровой, мировые лидеры услышали призывы прекратить русофобский крен, но зато начали антикитайский. Это удивительно, отметила Захарова, но одновременно и печально. Участники конференции выставили Китай угрозой всему мировому сообществу из-за его политики, демонстрируя "возрождение новых колониальных подходов".

"Как будто Запад теперь уже не считает зазорным реинкарнировать дух колониализма, деля людей, нации и страны на те, которые требуют сочувствия, поддержки, и на тех, кто может подождать", — отметила Захарова.

Захарова уверена, что Китай в сложный момент борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19 нуждается в поддержке. К сожалению, сказала дипломат, все делегации, кроме российской, вместо слов поддержки великому народу предпочли обсуждение так называемого феномена Украины.

По словам Захаровой, в Мюнхене проигнорировали проблему нарастающего украинского национализма. Недавно в правительство Украины поступило предложение "соответствующей группы" о полном запрете русского языка в СМИ.

"Почему-то ни у кого из тех, кто обсуждал Украину здесь, не встал вопрос относительно той настоящей идеологии, которая набирает обороты на территории этого государства", — сказала Захарова.

Захарова считает, что пожелание удачи главе МИД Сергею Лаврову от госсекретаря США Майкла Помпео могут пояснить только работники Госдепартамента. Помпео высказал такое пожелание после встречи с Лавровым на полях конференции по безопасности.