Убийство с суицидом: трагедия в многодетной семье

В поселке Селятино (Наро-Фоминский район Московской области) отец многодетного семейства застрелил жену, а потом покончил с собой.

Почему мужчина решил оставить своих детей круглыми сиротами, выяснят следователи. Они уже выехали на место происшествия, передает ТАСС