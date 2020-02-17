На трассе "Сортавала" опрокинулся автобус с российскими туристами

На трассе "Сортавала" опрокинулся автобус, в котором ехали 19 российских туристов и двое водителей. Он следовал из Петрозаводска в Финляндию. Погибших и пострадавших нет, передает ТАСС.

На месте ЧП находятся машины скорой помощи. Медики осмотрели туристов.

Известно, что водитель не справился с управлением, из-за чего автобус опрокинулся в кювет.