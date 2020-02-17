Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни. Первые места занимают Москва, Московская область и Санкт-Петербург, последние – ЕАО, Тува и Карачаево-Черкесия.

При составлении рейтинга учитывались 70 показателей, объединенных в 11 групп, в частности – уровень доходов, занятости, жилищные условия, безопасность, демография, образование, экология, климат, развитие социальной и транспортной инфраструктуры, развитие малого бизнеса.

Эксперты считают, что Москва и Петербург останутся лидерами и в ближайшие годы: они закрепляются на топе рейтинга не только за счет высокого уровня развития экономики, социальной сферы и инфраструктуры, но также за счет того, что в данных регионах имеется большой потенциал для развития.

В десятке лидеров – Татарстан, Краснодарский край, Белгородская область, Югра, Ленинградская область, Калининградская область, Воронежская область. На лидеров списка приходится порядка 40 процентов суммарного ВРП страны.

Последние места в рейтинге занимают Тува, Карачаево-Черкесия, Еврейская автономная область, республика Алтай, Забайкальский край, Курганская область, Калмыкия, Ингушетия, Бурятия, Северная Осетия. РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.