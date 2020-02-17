"Оттава" прервала победную серию "Далласа" благодаря голу Анисимова в овертайме

"Оттава Сенаторз" в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги на льду домашней арены "Канадиен Тайр-центр" в овертайме обыграла команду "Даллас Старз" со счетом 4:3 (2:2, 0:0, 1:1, 1:0).

Основное время встречи завершилось вничью – 3:3. У хозяев льда голами отметились Жан-Габриэль Пажо (8-я минута), Брэди Ткачук (19) и Тайлер Эннис (50), а у гостей – Йон Клингберг (4), Стивен Джонс (19) и Джо Павелски (55).

Победу столичной команде принес россиянин Артем Анисимов, забросивший шайбу на 64-й минуте овертайма. Его одноклубники Никита Зайцев и Владислав Наместников результативными действиями не отметились.

Российский голкипер "звезд" Антон Худобин отразил 42 из 46 бросков по своим воротам, Денис Гурьянов очков не набрал, а Александр Радулов участие в матче не принимал из-за травмы.

"Даллас" прервал победную серию из четырех матчей и с 74 очками лидирует в Западной конференции, а "Оттава", одержавшая вторую победу в последних пяти играх, расположилась на 15-й строчке на Востоке, имея в активе 51 очко.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ "Сенаторз" в среду, 19 февраля, примут "Баффало", а "Старз" на следующий день дома сыграют против "Аризоны".