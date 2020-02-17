Российские конькобежцы заняли второе место в медальном зачете чемпионата мира на отдельных дистанциях, который проходил в американском городе Солт-Лейк-Сити. На счету россиян 12 наград – три золотых, пять серебряных и четыре бронзовых медали.

Две золотые награды России принес Павел Кулижников (500 м, 1000 м) и одну – Наталья Воронина (5000 м). Стоит отметить, что Павел и Наталья установили мировые рекорды на текущем мировом первенстве.

Серебро взяли Руслан Мурашов (500 м), Ангелина Голикова (500 м), Ольга Фаткулина (1000 м), Евгения Лаленкова (1500 м), а бронзу завоевали Фаткулина (500 м), Воронина (3000 м) и Елизавета Казелина (1500 м).

Также женская сборная (Фаткулина, Голикова, Дарья Качанова) заняла второе место в спринте, а мужская команда (Данила Семериков, Руслан Захаров, Сергей Трофимов) стали третьей в гонке преследования.

Первой в медальном зачете стала сборная Нидерландов, у которой 14 наград (7-5-2), а третьей – команда Канады (3-2-4).