В США прошли испытания ракеты Trident II, способной нести ядерный боезаряд

В штате Калифорния у побережья города Сан-Диего ВМС США провели испытание неснаряженной баллистической ракеты Trident II с подводной лодки USS Maine класса "Огайо". Об этом говорится в заявлении Военно-морских сил Соединенных Штатов.

Как отмечается в заявлении, пробный пуск подтвердил ожидания эксплуатационных характеристик ракеты с продленным сроком службы, а также позволил собрать дополнительные сведения о характеристиках, точности и надежности стратегической системы оружия.

Это 178 пуск по счету с момента, когда в 1989 году эти ракеты были поставлены на вооружение, напоминает РИА Новости. На данный момент Trident II – единственная ракета в ВМС США и Великобритании, которая способна нести ядерный боезаряд.