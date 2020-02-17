Топ-10 самых популярных брендов электромобилей в 2019 году

Эксперты портала EV-volumes.com, посвященного продажам электромобилей в мире, составили рейтинг самых продаваемых брендов электрокаров в 2019 году.

Согласно данным EV-volumes.com, в 2019 году в мире было продано 2.21 миллиона электромобилей. По сравнению с 2018 годом, показатель продаж вырос на 10%. Доля электромобилей на рынке выросла с 2.1% до 2.5%. Составители рейтинга подчеркивают, что одна из сорока продаваемых машин в 2019 году была электромобилем.

Ниже мы расскажем о 10 самых продаваемых брендах электромобилей в 2019 году.

10. Toyota

Замыкает десятку лидеров Toyota. Составители рейтинга отмечают, что наибольший рост спроса на электромобили наблюдается в Китае. На втором месте по росту спроса – Европа.

9. Hyundai

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai занимает девятую строчку рейтинга.

8. Geely

Восьмое место занимает один из крупнейших китайских производителей автомобилей – Geely. Самой продаваемой моделью электрокаров у этого производителя является Geely Emgrand EV.

7. Nissan

Nissan занимает седьмое место в рейтинге. Самой популярной моделью электромобиля у этого производителя является Nissan Leaf EV.

6. Volkswagen

Еще один немецкий бренд – Volkswagen – занимает шестую строчку в рейтинге самых продаваемых брендов электромобилей в 2019 году.

5. BMW

Замыкает пятерку лидеров BMW. Отмечается, что такие автомобильные бренды, как BMW или Volkswagen, также не отстают и являются серьезными конкурентами на рынке электромобилей.

4. SAIC

На четвертом месте – китайский производитель SAIC. Составители рейтинга отмечают, что почти половина из топ-10 популярных брендов электромобилей – китайские, что означает высокий потенциал этого сегмента в Китае.

3. BAIC

Китайский производитель BAIC замыкает тройку лидеров с показателем 160 251 проданных электромобилей в 2019 году.

2. BYD

На втором месте – китайский бренд BYD. Всего в 2019 году было продано 229 506 электромобилей под этим бредом.

1. Tesla

Tesla уже не первый год возглавляет рейтинг самых популярных брендов электрокаров. В 2019 году было продано 367 820 автомобилей под брендом Tesla. Самой популярной моделью является Tesla Model 3.