Банк России хочет изменить критерии сомнительных операций

Банк России собирается изменить критерии сомнительных операций, влекущих блокировку счета. Перечень таких операций, которых существует более ста, не менялся с момента создания – в течение 8 лет. Центробанк намерен исключить некоторые критерии и ввести ряд новых, передает РИА Новости.

Так, из списка предлагается удалить операции с заградительными тарифами или высокими комиссиями, а также со сложными и нестандартными расчетами.

К существующим критериям сомнительных операций могут быть добавлено регулярное снятие физлицом денег, поступающих от фирмы или индивидуального предпринимателя. Также в список может быть добавлен отказ клиента банка от разовой операции и его просьба закрыть счет и выдать средства после того, как у кредитной организации возникли какие-либо вопросы.

Основанием для блокировки счета может стать ситуация, когда поступления на счет юридического лица оказываются существенно ниже его трат. У банков могут возникать вопросы к компаниям, занимающимся сделками с криптовалютой или проводящими расчеты наличными за медицинские, транспортные или иные услуги.