Жилищное строительство в России сокращается

Запрет на долевое строительство по старой схеме и переход на счета эскроу привели к сокращению застройщиков и строительства жилья.

Площадь многоквартирных домов, находящихся в стадии строительства, с 1 июля 2019 года сократилась на 18 процентов. За этот период количество застройщиков снизилось на 14 процентов, а количество зарегистрированных девелоперов снизилось в разы согласно данным Единой информационной системы жилищного строительства портала "Наш.дом.рф".

Сокращение количества строящихся домов связано с высокой базой сравнения — в прошлые годы в стране был жилищный бум и строилось много жилья, например, в 2019 году было введено 43,5 миллиона квадратных метров многоквартирных домов, сообщил "Ведомостям" представитель федерального жилищного оператора Дом.РФ. Ввода жилья в 2018 году составил 75,3 миллиона квадратных метров, по данным Росстата.

Кроме этого, в Единую информсистему вносятся данные по одобренным проектам и с полученным разрешением на строительство, с опубликованной проектной декларацией.

Этот процесс занимает 4-6 месяцев. Это приводит к неравномерному отражению темпов строительства в информсистеме.

К началу 2020 года в стадии строительства находилось 107,5 миллиона квадратных метров жилья. Пока застройщиков строят менее 30 процентов жилья в России с использованием эскроу-счетов, подсчитал "Дом.РФ". Объем проектов, которые получили право достраивать жилье по старым правилам (без использования эскроу-счетов), составляет 68,4 миллиона квадратных метров. Около 96 процентов таких проектов войдут в строй в ближайшие три года.

С 1 июля 2019 года в России введены новые правила жилищного строительства — застройщикам запрещено привлекать деньги россиян и строить дома за их счет. Теперь деньги покупателей квартир размещаются на счетах эскроу в банках. Дома строятся за счет кредитов, а застройщики получают доступ к деньгам "дольщиков" только после сдачи дома в эксплуатацию. Чтобы получить кредиты и пройти банковский отбор застройщикам необходимо соблюдать ряд требований финансовой устойчивости, включая размер капитала.

