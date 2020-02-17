В Сибири разоблачили банду, делавшую липовые документы для мигрантов

В Красноярском крае сотрудники ФСБ задержали преступную группу, которая занималась подделкой документов.

По данным следствия, подозреваемые продавали иностранцам фальшивые патенты — эти документы дают право оставаться и работать на территории России. Известно, что воспользоваться этой услугой смогли как минимум 200 человек. Кроме того, задержанные печатали фиктивные нотариально оформленные родительские согласия на выезд несовершеннолетних за границу, сообщает телеканал "Россия 24".

Всего задержанных пятеро. Заведено уголовное дело по статьям "Организация незаконной миграции" и "Незаконное пересечение границы РФ" УК РФ.