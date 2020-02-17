Мишустин поручил разработать программы развития проблемных регионов

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил своим заместителям разработать и представить на утверждение программы развития проблемных территорий. По словам главы правительства, до 2024 года на каждую программу выделят по 5 миллиардов рублей.

"Чтобы понимать ситуацию на местах, там нужно бывать, как можно чаще. Поэтому я продолжу поездки по регионам", — подчеркнул Мишустин на совещании с вице-премьерами, передает телеканал "Россия 24".

Он также призвал министров и руководителей федеральных органов исполнительной власти также как можно чаще общаться с людьми, чтобы не по бумажным отчетам, а в действительности знать, что волнует население.

Кроме того, глава правительства попросил Минэкономразвития проконтролировать ситуацию, чтобы все программы были предельно реалистичными.

"Чтобы они состояли из конкретных, эффективных мероприятий, направленных на решение четко обозначенных задач, которые перед нами поставил президент", — указал премьер-министр.