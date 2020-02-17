Мужчина расстрелял жену на глазах у ребенка: соседи рассказали о причинах конфликта

Стали известны подробности трагедии в поселке Селятино Московской области, где отец многодетного семейства сначала застрелил жену, а потом покончил с собой.

Семья проживала в местном общежитии. Как оказалось, еще в 2016 году Ариф и Елена Салаевы официально развелись. Однако пара не имела возможности разъехаться из-за материальных проблем, поэтому продолжала жить вместе. Бывшие супруги часто ссорились из-за этого.

По словам соседа Виталия, мужчина работал грузчиком на местном грузовом терминале. Иногда он выпивал, но в основном был трезвым.

"Когда он развелся, то бегал тут ныл: вот, Лена, Лена, за что на развод?" — описал ситуацию Виталий телеканалу "360".

В свою очередь, соседка семьи Елена Болотникова рассказала "Комсомольской правде", что семья жила очень бедно.

"Лена, мама детей, работала продавцом. Ариф вообще неизвестно чем занимается. Они выпивали, часто ругались", — пояснила Елена Болотникова.

По версии следствия, 16 февраля между супругами произошел конфликт на почве бракоразводного процесса (по некоторым данным, накануне мама все-таки сняла себе отдельную квартиру и начала перевозить вещи). Во время ссоры Ариф схватил обрез охотничьего ружья и выстрелил в голову бывшей супруге. Свидетелем этого стал их 11-летний сын (остальные дети находились у родственников). Мальчик в ужасе убежал к соседям. В это время отец свел счеты с жизнью.

Как сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, у пары было пятеро детей, четверо из них несовершеннолетние.

"Сейчас дети находятся у бабушки. Принято решение оформить предварительную опеку на нее", — уточнила она.

По ее словам, состояние мальчика, видевшего убийство матери, удовлетворительное, с ним работают психологи.