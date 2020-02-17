Контрабанду леса на сотни миллионов рублей пресекли в Томской области. Деревья вывозились в ближнее зарубежье, преимущественно — в Узбекистан, сообщает ГТРК "Томск".

После задержания подозреваемых возбуждено более двадцати уголовных дел. Установлено, что ущерб, нанесенный государству, по предварительным данным, составляет не менее 700 миллионов рублей. Об этом журналистам рассказал Алексей Дягилев, замначальника Томского линейного отдела полиции. Организованная группа работала с тремя контрагентами, которые помогали оформить вывоз леса на законных основаниях. В преступную группу входили также лица, которые подготавливали "липовые" документы.

Следственные действия продолжаются. Общий объем вывезенного леса и подготовленного к транспортировке еще предстоит выяснить. Но уже сейчас оценить его можно в полтора миллиарда рублей, сообщил Алексей Дягилев. Оперативную работу

Уточняется, что в оперативной работе принимали участие сотрудники транспортной полиции, таможни, прокуратуры и УФСБ.