После скандала с кулером липецкие власти обеспечат все школы питьевой водой

После скандала с кулером в одной из липецких школ власти региона решили снабдить бесплатной питьевой водой все общеобразовательные учреждения города. Ранее мать одного из школьников пожаловалась на то, что ее ребенку не дают пить из кулера, на который она не сдавала деньги.

Как передает Gorod48.ru, власти ищут возможность обеспечить питьевой водой все школы, однако разместить везде кулеры будет слишком дорого. Кроме того, такой вариант неудобен в реализации. Вместо этого планируется установить в школах питьевые фонтанчики.

"В Липецке 58 тысяч школьников. Каждому необходимо в среднем по пол-литра воды в день. Следовательно, дневная потребность в питьевой воде всех школ Липецка – 29 тысяч литров. Если мы говорим о 19-литровых бутылях, то за сутки в школы города нужно завозить по полторы тысячи таких емкостей", – рассказали порталу в мэрии Липецка. В таком случае ежемесячные расходы составят 4 миллиона рублей. Вариант с питьевыми фонтанчиками обойдется в 6 миллионов рублей.

5 февраля сообщалось о конфликте в липецкой школе номер 21. Многодетная мать не смогла сдать 1200 рублей на кулер, который планировалось установить в классе, после чего ее ребенка подвергли травле. По данному факту региональное управление МВД и прокуратура начали проверку.