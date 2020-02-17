10 стран с крупнейшими турпотоками в Россию

Количество иностранцев, посещавших Россию только ради туризма, увеличилось за 2019 год сразу на 20,5 процента и составило 5,1 миллиона человек, подсчитала Ассоциация туроператоров России по данным пограничной службы ФСБ.

Больше все туристов в Россию едут из Китая, Германии, Южной Кореи, США и Израиля.

Эта "пятерка стран" любителей русской культуры не изменилась по сравнению с предыдущим годом. Больше всего приехало туристов из Китая – 1,5 миллиона человек. За 2019 год китайский турпоток в Россию вырос на 19 процентов.

Около 750 тысяч из них приехали в Москву и Петербург. На втором месте у китайцев по посещаемости — Приморский край (170 тысячи визитов), на третьем — Амурская область (116 тысяч), Забайкальский край (38 тысяч), Хабаровский край (15,1 тысячи).

Туристы из Германии на втором месте после китайцев – в прошлом году немцы увеличили количество посещений России на 16 процентов до 522,2 тысячи туристических визитов.

Туристы Южной Кореи на третьем месте – в 2019 году турпоток из этой страны вырос на 20,8 процента и составил 413,6 тысячи.

На четвертом месте – США. Американские туристы стали ездить в Россию чаще на 6 процентов и совершили свыше 240 туристических визитов в Россию в 2019 году.

Израиль на пятом месте – граждане этой страны в прошлом году увеличили количество туристических посещений на 22 процента до 199 тысячи визитов.

Вторая половина десятки основных туристических потоков в Россию изменилась в прошлом году. На шестом месте, как и годом ранее, Италия – 154,8 тысячи раз итальянцы приезжали посмотреть города России (+22 процента за год).

Но Франция оттеснила Великобританию и заняла седьмое место: турпоток из Франции в Россию вырос на 32,4 процента до 154,3 визита в Россию.

В итоге туристы из Великобритании заняли восьмое место — они увеличили турпоток на 6,5 процента до 133,8 тысячи.

Последние две позиции топ-10 стран не изменились. На девятом месте в 2019 году, как и годом ранее, — Испания (110,9 тысячи, рост на 30 процентов), на десятом – Япония (80,3 тысячи, рост на 31,2 процента).

Далее в рейтинге по количеству туристов в Россию расположились Индия (76,8 тысячи, +46 процентов), Эстония (69 тысяч, +74 процента), Финляндия (67,7 тысячи, +21 процент), Латвия (60 тысяч, +61 процент), Таиланд (59 тысяч, +15 процентов), Литва (57 тысяч, +137 процентов), Турция (51,7 тысячи, +11,2 процента), Австралия (51,1 тысячи, +9,4 процента).

Крупными поставщиками туристов в Россию из первой "десятки" стран частично считаются только Китай и Германия. При этом из 2,3 миллиона визитеров из КНР только 1,5 миллиона китайцев указали "туризм" целью своего визита в Россию.

Часто иностранцы приезжают с целью работы, личного бизнеса, шопинга, посещения родственников. В целом иностранцы в 2019 году посетили Россию 32,9 миллиона раз, включая туристические визиты (+1 процент к 2019 году).