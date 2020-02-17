17 февраля 202016:39

Суд отправил за колючую проволоку четырех членов банды черных риелторов

За убийство двух жителей в Москве осуждены четверо членов банды риелторов. Это Айгуль Умнова, Виктория Лазарева, Владимир Зубченко и Денис Морозов. Материалы уголовного дела не уместились в 55 томов, по делу были допрошены более пяти десятков свидетелей, а также проведена сотня экспертиз, включая трассологические, фоноскопические и портретные.

Два расчлененных тела были найдены летом 2017 года на южном берегу Москвы-реки, проходящей вдоль улицы Борисовские Пруды. Это были тела мужчины и женщины, напомнила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова. Части тела мужчины были вбетонированы в две картонные коробки, также полицейские нашли еще 12 полиэтиленовых пакетов с частями женского тела.

Мужчина оказался мужем Айгуль Умновой. После свадьбы он прописал в своей квартире жену и ее подругу Викторию Лазареву. Но у Айгуль на жизнь своего новоиспеченного мужа были свои планы. Второй жертвой банды риелторов, присваивающей квартиры, стала жительница Подмосковья.

Суд назначил Айгуль Умновой наказание в 19 лет лишения свободы, на 13 лет и 6 месяцев свободы лишилась и ее подруга Виктория Лазарева. 12 лет проведет за колючей проволокой соучастник убийства Владимир Зубченко, а Денис Морозов осужден на четыре годы. Все осужденные проведут время наказания в колониях строгого режима.

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