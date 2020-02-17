Платная парковка в Москве расширилась и подорожала с 17 февраля

Начиная с понедельника, 17 февраля, режим платной парковки заработал еще на 80 улицах Москвы, а во многих уже существующих зонах стоимость услуги увеличили до максимальных 380 руб/час. Таким образом, теперь в столице насчитывается 1350 улиц с платной парковкой.



Все новые зоны и измененные тарифы уже отражены в мобильном приложении "Парковки Москвы", так что призываем автомобилистов быть внимательнее при планировании поездок и оплате парковки.



Как сообщает пресс-служба "Московского паркинга", новые улицы с платным режимом получили районы Беговой, Таганский, Басманный, Головинский, Даниловский, Люблино, Марьина Роща, Нагатино-Садовники, Новогиреево, Рязанский, Южнопортовый, Соколиная Гора, Северное и Южное Тушино. Мало того, платные зоны выбрались даже за пределы МКАД — во Внуково и Митино.

Еще на 92 московских улицах введен наиболее дорогой "повышенный круглосуточный" тариф в 380 руб/час (200 руб/час — в ночное время). Больше всего секций с максимальным тарифом появилось на Арбате и Якиманке. Стоит помнить еще и то, что на всех новых и существующих улицах с повышенным тарифом в 380 руб/час бесплатно парковаться по воскресеньям уже нельзя — только в праздничные дни.



Парковка на многих улицах, где раньше действовали тарифы 40 и 60 рублей, тоже подорожала. На половине из них (большинство — между Садовым кольцом и ТТК) введен дифференцированный тариф: 50 рублей за первые 30 минут, затем — 150 руб/час. Количество таких улиц возросло с 223 аж до 535.



В целом, тарифная политика столичных властей рассчитана на более высокую "текучку" автомобилей на парковочных местах. В АМПП подчеркивают, что цены на парковку были изменены по просьбе местных жителей, которые якобы испытывали сложности с поиском мест для стоянки в районах постоянного проживания. Повышенные тарифы должны обеспечить 15-20% свободных парковочных мест для обладателей резидентных разрешений.



"Ввиду высокой загруженности выбранных улиц местные жители ежедневно испытывали трудности с поиском парковочных мест. Теперь автомобилисты, проживающие в зоне платной парковки, могут получить резидентное разрешение и парковаться на любой улице своего района без оплаты", — говорится в сообщении АМПП.