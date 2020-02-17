Новорожденный мальчик погиб от взрыва подушки безопасности после ДТП

Двухмесячный младенец погиб в результате взрыва подушки безопасности после тройной аварии в пригороде итальянской Пизы, сообщает Corriere della Sera.

ДТП произошло около 16:30 16 февраля в непосредственной близости от Пизы. Легковушка с албанской семьей на высокой скорости протаранила одну из столкнувшихся машин. В момент аварии новорожденный находился в детской переноске на переднем сидении, однако боковая подушка безопасности не была отключена, как того требуют правила.

После столкновения подушка взорвалась, мальчик получил серьезнейшие травмы головы. Несмотря на две проведенные операции, спустя шесть часов он скончался.

Его старший брат, который находился на заднем сидении вместе с мамой, тоже получил травмы, но его жизни ничего не угрожает.

В Италии обязательным является отключение подушки безопасности при перевозке младенца на переднем сиденье. Штраф за несоблюдение этого правила может достигать 333 евро.