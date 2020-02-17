17 февраля 202020:10

Гренландия решила продать воду с тающих из-за глобального потепления ледников

Гренландия решила продать воду с тающих из-за глобального потепления ледников

Гренландия собирается продавать талую воду с ледников, заявил министр энергетики Йесс Сване. По его мнению, на этом можно хорошо заработать. За последние 20 лет растаяло почти 4 миллиарда тонн льда. Гренландия выдала уже 16 лицензий на добычу и продажу талой воды. Власти острова рассчитывают на большой спрос на зарубежных рынках, сообщает телеканал "Россия 24".

Министр индустрии и энергетики Гренландии Йесс Сване рассказал об исследованиях, которые показали, насколько чиста талая вода и каковы ее запасы. Он отметил, что глобальное потепление — одна из причин дефицита воды в мире. Имея такой уникальный ресурс, Гренландия сможет выйти с ним на глобальный рынок.

Диверсификация экономики за счет, например, торговли водой, поможет Гренландии быть более независимой от Дании, считает Сване. Для это Гренландия намерена активнее развивать туризм.

Гренландия входит в Датское Королевство, с 2009 года эта территория имеет права широкой автономии. Но все вопросы внешней политики и безопасности острова остаются за Копенгагеном.

Самого крупное скопление ледников у северо-западных берегов острова Гренландия растянулось на 1,2 тысячи километров от северных границ моря Ванделя и до южных оконечностей островов Канадского Арктического архипелага. Запасы многолетних арктических льдов у берегов Гренландии, по данным климатологов, сокращаются почти в два раза быстрее, чем ледовый покров в других арктических регионах. Как минимум есть два участка, где толщина льда уменьшившись с 1979 года на полтора метра.

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