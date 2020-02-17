Формула-1. Команда Racing Point предстала в розовом цвете

Очередная презентация состоялась в мире "Королевских гонок": формулическая команда Racing Point провела презентацию нового болида, который будет выступать в чемпионате мира по автогонкам в сезоне-2020. Интересно, что в раскраске машин "конюшни" преобладает розовый цвет.

В новом чемпионате "Формулы-1" гонщиками команды Racing Point будут мексиканец Серхио Перес и канадец Лэнс Стролл. "Конюшня" объявила, что ее новый титульным спонсором станет компания BWT. При этом инсайдеры сообщают, что 2020 год, вероятно, станет последним для коллектива с нынешним названием: скорее всего, в следующем сезоне Racing Point должен быть переименован в Aston Martin.