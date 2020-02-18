Биатлон. Миронова первой из россиянок начнет "индивидуалку"

В итальянской Антерсельве во вторник, 18 февраля, продолжится чемпионат мира по биатлону. Очередным видом программы станет индивидуальная гонка среди женщин на 15 км с четырьмя огневыми рубежами. Сборную России представят четыре биатлонистки.

Первой из наших "стреляющих лыжниц" на старт выйдет Светлана Миронова, которой достался стартовый номер №16. Чемпионка мира 2015 года в этом виде Екатерина Юрлова-Перхт стартует под номером №36. 70-й номер получила Лариса Куклина, а последней уйдет на дистанцию Ирина Старых: ее номер №100.