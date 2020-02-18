18 февраля 202003:10

30 спасений Варламова не помогли "Айлендерс" в игре с "Аризоной"

nhl.bamcontent.com

Матчем на Gila River Arena между местной "Аризоной Койотс" и гостями из "Нью-Йорк Айлендерс" стартовал очередной игровой день в Национальной хоккейной лиге. Игра получилась крайне упорной и хозяева выиграли с минимальным счетом 2:1.

"Островитяне", ворота которых защищал россиянин Семен Варламов, начали матч неудачно. Пропустив уже на 1-й минуте после броска Келлера. Однако в дальнейшем "островитяне" постоянно сохраняли интригу и даже пропустив второй гол от Гарланда, через 3 минуты сократили отставание.

Увы, но финишный навал не принес гостям большего. Варламов отразил 30 из 32-х бросков по своим воротам, но его усилий не хватило, чтобы помочь "Айлендерс" одержать гостевую победу.

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