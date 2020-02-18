18 февраля 202004:45

Композитору Геннадию Гладкову исполнилось 85 лет

Шарифулин Валерий/ТАСС

Российский композитор Геннадий Гладков отмечает во вторник 85-летие. "Бременские музыканты", "Малыш и Карлсон", а также "Обыкновенное чудо", "Двенадцать стульев", "Джентльмены удачи", "Формула любви": Гладков — автор музыки к сотне фильмов, спектаклей и мюзиклов.

Свое 85-летие композитор планирует встретить в кругу друзей.

"Конечно, юбилеи я не очень люблю, потому что праздничная суета выбивает из творческого ритма. Праздник организовать не так просто, сами понимаете. Сейчас я приглашаю друзей в какой-нибудь ресторан, где мы пообщаемся. Это не столько мой праздник, сколько возможность встретиться с друзьями. Самый лучший праздник у меня был, когда я сидел на студии и записывал музыку", — сказал Гладков в интервью РИА Новости.

Широкую известность маэстро принесла музыка к художественным и анимационным картинам. Всего Гладков написал музыку к свыше 140 игровым и анимационным кино- и телефильмам, а также к музыкально-драматическим театральным постановкам.

Сейчас Геннадий Игоревич работает над циклом вокальных произведений на стихи басен Крылова. Кроме того, на студии "Мосфильм" Гладков записывает диск с саундтреком к мультфильму "Разлученные", созданному по мотивам сказки Юрия Олеши "Три толстяка".

Одной из первых работ Геннадия Гладкова для кинематографа был мультфильм "Самый, самый, самый, самый", музыку для которого он написал по просьбе своего друга, актёра Василия Ливанова. Но всесоюзную популярность Гладкову принёс другой мультфильм, созданный также совместно с Ливановым – "Бременские музыканты".

Но самым любимым сочинением композитора остается его музыка к фильму "Обыкновенное чудо": "Я считаю, что она довольно оригинальная, хоть и не такая популярная, как "Бременские музыканты".

Сейчас

01:54

СМИ: в районе крушения MH17 не было ни одного "Бука"

22:36

Французский суд не отпустил Винника на свободу

21:49

Столкновение с бензовозом: погибли пять человек

16:15

Главный полицейский Москвы подал в отставку

13:10

Россиянка заразилась коронавирусом на японском лайнере

12:55

Скончался грузинский режиссер Георгий Шенгелая

12:50

Сбежавшую из карантина девушку суд постановил вернуть в больницу

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Число больных коронавирусом в Китае превысило 72 тыс. человек

Число больных коронавирусом в Китае превысило 72 тыс. человек

1 час назад
СМИ: в районе крушения MH17 не было ни одного "Бука"

СМИ: в районе крушения MH17 не было ни одного "Бука"

3 часа назад
Сенатор Пушков назвал слова главы МИД Украины дешевой пропагандой

Сенатор Пушков назвал слова главы МИД Украины дешевой пропагандой

3 часа назад
Конфликт из-за парковки или конкуренция на рынке: подробности расстрела семейной пары

Конфликт из-за парковки или конкуренция на рынке: подробности расстрела семейной пары

8 часов назад

Трансляции

14:40

Пресс-конференция по итогам российско-итальянских переговоров в формате "2+2"
Все трансляции
"Вас изолировали": принудительно госпитализированная россиянка честно досидит "срок"

"Вас изолировали": принудительно госпитализированная россиянка честно досидит "срок"

8 часов назад
Глава Мюнхенской конференции внесен в базу скандального сайта "Миротворец"

Глава Мюнхенской конференции внесен в базу скандального сайта "Миротворец"

4 часа назад
Композитору Геннадию Гладкову исполнилось 85 лет

Композитору Геннадию Гладкову исполнилось 85 лет

43 минуты назад
Главный полицейский Москвы подал в отставку

Главный полицейский Москвы подал в отставку

12 часов назад
Кремль считает Россию правопреемницей СССР

Кремль считает Россию правопреемницей СССР

16 часов назад
В Канаде индейцев выгоняют из резервации из-за строительства газопровода

В Канаде индейцев выгоняют из резервации из-за строительства газопровода

2 часа назад
В Англии молодой футболист изнасиловал и зарезал знакомую

В Англии молодой футболист изнасиловал и зарезал знакомую

1 час назад
Французский суд не отпустил Винника на свободу

Французский суд не отпустил Винника на свободу

6 часов назад
Лионель Месси и Льюис Хэмилтон получили премию Laureus World Sports

Лионель Месси и Льюис Хэмилтон получили премию Laureus World Sports

1 час назад
Есть ли тайные перевороты в системе управления Business Travel?

Есть ли тайные перевороты в системе управления Business Travel?

19 часов назад
Нужна помощь: Егора Митрохина спасет внутривенное питание

Нужна помощь: Егора Митрохина спасет внутривенное питание

21 час назад
"Ну-ка, все вместе!": итоги третьего конкурсного дня

"Ну-ка, все вместе!": итоги третьего конкурсного дня

16.02.2020 20:04
Фильм "Лёд 2" собрал первые полмиллиарда в российском прокате

Фильм "Лёд 2" собрал первые полмиллиарда в российском прокате

16.02.2020 18:49
Шойгу прибыл в Рим на переговоры глав МИД и Минобороны России и Италии

Шойгу прибыл в Рим на переговоры глав МИД и Минобороны России и Италии

5 часов назад
Шутки кончились: Павленский во Франции из милого чудака стал "агентом Кремля"

Шутки кончились: Павленский во Франции из милого чудака стал "агентом Кремля"

6 часов назад
В госпитале МВД погиб отставной полковник, обварившись под горячим душем

В госпитале МВД погиб отставной полковник, обварившись под горячим душем

7 часов назад
Коронавирус лишил жизни деловой мегаполис: на улицы Шанхая выходят самые отчаянные

Коронавирус лишил жизни деловой мегаполис: на улицы Шанхая выходят самые отчаянные

7 часов назад
МИД Украины требует от России освободить арестованных рыбаков

МИД Украины требует от России освободить арестованных рыбаков

8 часов назад
"Вода была ледяная": в Башкирии спасли 11 тонущих лошадей

"Вода была ледяная": в Башкирии спасли 11 тонущих лошадей

8 часов назад
"Берег людей": в Москве простились с легендарным разведчиком

"Берег людей": в Москве простились с легендарным разведчиком

8 часов назад
Коронавирус впервые поразил россиянку: женщина госпитализирована с лайнера в больницу

Коронавирус впервые поразил россиянку: женщина госпитализирована с лайнера в больницу

8 часов назад
Не гнётся, а раздвигается: гибкие дисплеи в смартфонах начнут использовать по-новому

Не гнётся, а раздвигается: гибкие дисплеи в смартфонах начнут использовать по-новому

9 часов назад
Гренландия решила продать воду с тающих из-за глобального потепления ледников

Гренландия решила продать воду с тающих из-за глобального потепления ледников

9 часов назад
"Почта России" попробует доставить посылки беспилотниками

"Почта России" попробует доставить посылки беспилотниками

10 часов назад
Краснодарский "людоед" Бакшеев скончался в тюремной больнице

Краснодарский "людоед" Бакшеев скончался в тюремной больнице

10 часов назад
Ученые выявили противораковый эффект зеленого чая

Ученые выявили противораковый эффект зеленого чая

10 часов назад
Кокорин в "Сочи". Форвард забил в матче с "Динамо"

Кокорин в "Сочи". Форвард забил в матче с "Динамо"

11 часов назад
Вызывающий влечение гормон может стать новой виагрой

Вызывающий влечение гормон может стать новой виагрой

11 часов назад
10 стран с крупнейшими турпотоками в Россию

10 стран с крупнейшими турпотоками в Россию

11 часов назад
Платная парковка в Москве расширилась и подорожала с 17 февраля

Платная парковка в Москве расширилась и подорожала с 17 февраля

12 часов назад
Google: производители Android-смартфонов снижают их защищенность

Google: производители Android-смартфонов снижают их защищенность

12 часов назад
Полет Нео из "Матрицы" заметили в Сан-Франциско

Полет Нео из "Матрицы" заметили в Сан-Франциско

13 часов назад
Слышишь звон, а не знаешь где он: протоиерей Смирнов попытался оправдаться за свои слова о женщинах

Слышишь звон, а не знаешь где он: протоиерей Смирнов попытался оправдаться за свои слова о женщинах

14 часов назад
10 вырезанных сцен из "Холодного Сердца 2", которые влияют на сюжет

10 вырезанных сцен из "Холодного Сердца 2", которые влияют на сюжет

15 часов назад
"ПраймТайм": мировая премьера мюзикла

"ПраймТайм": мировая премьера мюзикла

16.02.2020 23:02

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку