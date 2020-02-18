Павленский предстанет перед французским судом

Сегодня во Франции предстанет перед судом российский художник-акционист Петр Павленский. Будет решаться вопрос, предъявлять или нет обвинения Павленскому в незаконном вторжении в частную жизнь.

Его взяли под стражу за публикацию видео интимного характера с участием кандидата на пост мэра Парижа. В итоге тот был вынужден сняться с выборов.

Помогала Павленскому его подруга; она также задержана и сегодня тоже будет отвечать на вопросы в суде.

По словам юристов, Павленскому может грозить два года тюрьмы и штраф в размере 60 тысяч евро.