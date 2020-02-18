18 февраля 202009:43

Названы самые ликвидные подержанные автомобили в России

Ситуация на вторичном рынке, по большому счету, сводится к противостоянию продавца и покупателя: первый хочет продать подороже, второй - купить подешевле. Аналитики выяснили не только самые легкопродаваемые машины с пробегом, но и назвали для каждой оптимальную цену.

Итоги исследования собственной базы данных опубликовал один из российских маркетплейсов - Drom.ru. Аналитики портала проанализировали около 770 тысяч сделок, проведенных через сайт за последний год, составив сразу три Топ-10 - для машин возрастом 3-5, 6-10 и 11-15 лет, а выводы относительно степени ликвидности были сделаны на основе сроков, за которые продавалось более половины экземпляров той или иной модели.

Первую категорию возглавила Kia Rio, для поиска покупателя на которую потребуется в среднем 11,5 дня, а продать ее будет проще всего за сумму от 445 до 860 тысяч рублей. На втором месте - Hyundai Solaris, продавать который придется всего на день дольше, а стоить он будет от 410 до 845 тысяч. Третья позиция осталась за Lada Granta со временем продажи 13 дней и диапазоном цены от 245 до 475 тысяч. Как легко заметить, среди самых свежих "бэушек" наиболее востребованными оказались модели, являющиеся и лидерами рынка новых машин.

Кроме них, в этом возрастном сегменте самыми ликвидными названы Renault Logan, Mazda 3, VW Polo, Datsun on-Do, Lada Priora, Kia Ceed и Nissan Almera.

В Топ-10 категории 6-10 лет вошли также Lada Priora, Hyundai Solaris, Mazda Demio, Daewoo Nexia, Lada 2110, Lada Granta и Daewoo Matiz.

Среди более возрастных моделей проще всего будет расстаться с тольяттинской классикой ВАЗ-2107 - она найдет нового владельца за 9 дней при условии цены от 95 до 157 тысяч рублей. На втором месте - Lada 2114 со временем продажи 9,9 дней и ценой от 119 до 240 тысяч, третье заняла уже упомянутая Kia Rio (но более пожилая). На этот раз такой автомобиль придется продавать около 10 дней, а выручить за него удастся от 288 до 615 тысяч.

А вот среди самых пожилых автомобилей, попавших в исследование, доминирует продукция тольяттинского производителя. Иномарок в списке только две - праворульная Toyota Allex (на третьем месте) и Daewoo Matiz на седьмом. Возглавила Топ-10 в категории 11-15 лет вазовская "шестерка" (6,3 дня, от 55 до 85 тысяч рублей), на втором месте - "Лада Самара" с результатом 6,7 дней и 75-160 тысяч рублей. Также самыми ликвидными в этой категории названы ВАЗ-2107, Lada Priora, Lada-2110, Lada-2112, "Калина" и "Самара" с индексом 2115.

Текст: АвтоВести

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