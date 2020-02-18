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18 февраля 202011:30

Цукерберг хочет создать независимый надзорный совет в Facebook

EPA

Facebook решила создать независимый надзорный совет для обжалования решений соцсети о размещаемом контенте, написал глава Facebook Марк Цукерберг в колонке в газете Financial Times.

По мнению Цукерберга, крупные компании, типа Facebook, нуждаются в более эффективном контроле при принятии решений и в долгосрочной перспективе от введения специального надзорного органа выиграют все — и пользователи, и государство.

Вероятно, глава Facebook хочет снять с себя и своей компании ответственность и подготовиться таким образом к президентским выборам в США в 2020 году. В последние годы на соцсеть обрушилась волна негодования и критики. На Facebook нападали законодатели, инвесторы и пользователи в связи с “российскими троллями”, скандалом с Cambridge Analytica, передачей данных компаниям, замедленной реакцией по удалению видео с расстрелами и т.д.

Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден даже призывал отменить закон об интернете, который на данный момент ограждает Facebook и другие сайты от ответственности за пользовательский контент. Байден конкретно ссылался на статью 230 Акта о благопристойности при телекоммуникациях, которая защищает социальные медиаплатформы, форумы и даже новостные сайты с разделами для комментариев от судебного преследования за незаконные сообщения, сделанные пользователями.

Цукерберг неоднократно выступал с более широкими призывами к Конгрессу США регулировать Facebook и другие социальные медиакомпании. В статье, опубликованной в марте прошлого года в газете Washington Post, Цукерберг утверждал, что более четкие федеральные правила снимут давление с Facebook.

Глава Facebook выделил четыре сферы, которые нуждаются в новых глобальных правилах регулирования. Речь идет о конфиденциальности, вопросах переноса данных между сервисами, использовании интернета в предвыборных кампаниях, а также о борьбе с оскорбительным и противоправным контентом.

Что касается использования интернета в предвыборных кампаниях, то Цукерберг привел в пример новые правила Facebook прозрачности политической рекламы. При этом он отметил, что существующее законодательство о расходах на политическую рекламу в основном сосредоточено на кандидатах, а не организациях, и нуждается в обновлении.

Независимый надзорный совет, на создании которого Цукерберг настаивает сейчас, призван создать новые правила регулирования работы интернет-платформ и усилить подотчетность. Глава Facebook отметил, что считает неправильным ситуацию, когда платформы должны сами принимать решения в случаях, когда решения по поводу контента затрагивают «фундаментальные демократические ценности» и компании приходится делать выбор между свободой слова и обеспечением безопасности, созданием открытых систем и блокировкой данных, соблюдением конфиденциальности и раскрытием информации.

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