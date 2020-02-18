Лыжник Сергей Устюгов не выступит на "Ски Тур" из-за простуды

Российский лыжник Сергей Устюгов не сможет продолжить выступление в многодневной гонке "Ски Тур", входящей в программу Кубка мира. Устюгову пришлось сняться после двух этапов из-за простуды.

Как заявила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, Сергей Устюгов вынужден завершить участие в "Ски Тур" из-за простуды. Днем раньше по аналогичной причине снялась российская лыжница Наталья Непряева.

После двух гонок Устюгов занимал 21 место. "Ски Тур" завершится 23 февраля.